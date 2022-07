Klášter benediktinek

Cena: Dle aktuální nabídkyKlášter benediktinek na Bílé hoře nabízí Dům pro hosty. Každému hostu je přístupná kaple, a to jak během modlitby sester, tak v kteroukoliv jinou dobu pro osobní modlitbu. Při ubytování dostane každý host klíč, aby mohl podle vlastních potřeb vyjít ven do přírody nebo do města.

Dům pro hosty v klášteře benediktinekZdroj: benediktinky.cz