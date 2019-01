Zvídálkové, vzhůru v neděli do Slováckého muzea

Uherské Hradiště – Kroky dětí i jejich rodičů by měly v neděli, po pětiměsíční pauze, směřovat do Slováckého muzea Uherské Hradiště. Čeká tam na ně pokračování rodinného programu Zvídálkové, vzhůru do muzea! Naposled se Zvídálkové sešli v muzeu při dubnové akci, kdy ve velkém sále mohli nahlédnout do pokladnice plné těch nejvzácnějších archeologických nálezů. V neděli od 13 do 17 hodin přijde Zvídálek povídat malým i dospělým návštěvníkům o povodních v Uherském Hradišti. Připomene jim, co dobrého i zlého řeka Morava přináší do našeho života. Někdy město chrání, jindy přináší pohromu, jako tomu bylo v roce 1997.

Pro všechny malé Zvídálky budou připraveny pracovní listy, ale i tvořivá dílnička, v níž si udělají lodičky. Co kdyby je náhodou voda opět překvapila. Pro děti je vstupné 40 Kč, pro rodiny 90 korun. (zs)