Zvídálkové budou slavit Den archeologie

Uherské Hradiště – Skřítek Zvídálek ze Slováckého muzea se po několika měsících těší na setkání s dětmi a jejich rodiči nebo prarodiči. V neděli odpoledne od 13 do 17 hodin je bude očekávat nikoliv ve Slováckém muzeu, ale tentokrát v Památníku Velké Moravy Staré Město, kde si připomenou Den archeologie, ale také se s Petrou Tománkovou, výukovou pracovnicí Slováckého muzea, přenesou do doby Velké Moravy. V dílničkách si děti vyzkoušejí psát do vosku hlaholici, stanou se na chvíli archeology, upečou si z mouky a vody placky, které ochutí marmeládou, medem, tvarohem, povidly nebo mákem. Nejen děti, ale dospělí si mohou vyzkoušet velkomoravské kostýmy a nechat se v nich zvěčnit ve fotokoutku. Domů si děti odnesou Zvídálkovské listy a magnetek s emblémem akce Život na Velké Moravě.

(zs)