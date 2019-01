Zvídálci zamíří v muzeu mezi vládce noci

Uherské Hradiště – Malí zvídálkové mohou v neděli od 13 do 17 hodin zamířit do Slováckého muzea Uherské Hradiště, aby je tam skřítek Zvídálek zavedl na výstavu Vládci noci. V expozici jim vysvětlí, jak a pomocí čeho se zvířata v noci orientují, ale poví jim také, co nejrůznější druhy zvířat v noci dělají, když nespí. Povídání se skřítkem Zvídálkem začíná v každou celou hodinu. Děti zaplatí za vstupné 40 korun, rodina o padesát korun více. Na své si děti přijdou v tvořivé dílničce, v expozici se mohou nechat vyfotografovat. (zs)