ZUŠky vyjdou ulic. V ulicích Hradiště se budou hrát i tančit

Uherské Hradiště - Na Masarykově a Mariánském náměstí, v Havlíčkově ulici a v jezuitské zahradě. Všude tam bude ve čtvrtek od 14 do 16.30 hodin možnost potkat žáky Základní umělecké školy Slovácko. Škola pořádá akci v rámci druhého ročníku celostátního ZUŠ Open. „Chceme přinést umění blíže k lidem,“ říkají tamní učitelé. Mariánské náměstí se bude otřásat pod zvuky dechových nástrojů a bicích, na Masarykově se sejdou hráči smyčcových nástrojů a cimbálových muzik, doplní je výtvarní workshop, a v parku u Obchodní akademie se bude zpívat a tancovat. Do celorepublikové akce se zapojí i druhá hradišťská ZUŠ. Ta naplánovala na čtvrtek komentované prohlídky jejich výstavy v Galerii Slováckého muzea, a to od 10 do 17 hodin. Literárně-dramatický obor organizuje v divadelním sále ZUŠ na Tyršově náměstí zážitkový seminář Kdo? Jak? Kde? Začíná v 17.30 hodin. Hudební obor se bude prezentovat koncertem dechové hudby ZUŠ od 19 hodin v Redutě. Taneční obor zve na den otevřených dveří mezi 13. a 17. hodinou. (bm)