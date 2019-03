Zloděje zraku pomůže odhalit akce Uherskohradišťské nemocnice zaměřená na preven

Uherské Hradiště - I slepotou může skončit onemocnění zelený zákal. Lidé, kteří chtějí vážnému poškození zraku předejít, by se měli podrobit preventivnímu vyšetření. Využít mohou například akci, kterou na středu 20. března připravilo Oční oddělení Uherskohradišťské nemocnice u příležitosti Světového týdne glaukomu, jak bývá zelený zákal odborně označován. „Zájemci si v rámci akce mohou nechat zdarma a bez předchozího objednání změřit nitrooční tlak, který je jedním z hlavních rizikových faktorů vzniku nemoci s příznačným přízviskem tichý zloděj zraku,“ uvedl mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Egon Havrlant. Nemoc se nejdříve projevuje drobnými výpadky v zorném poli, které se postupně zvětšují. V pokročilých stadiích může dojít až k úplné ztrátě vidění. „Zelený zákal je velmi zákeřné onemocnění, při kterém dochází k postupnému odumírání zrakového nervu. Jednou z hlavních příčin je zvýšený nitrooční tlak, který může způsobovat útlak a následné odumírání nervových vláken zrakového nervu. Člověk přitom dlouhou dobu vůbec nic netuší, tento proces totiž nebolí,“ vysvětluje Magdaléna Dospělová, primářka Očního oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Prevence i včasná diagnostika onemocnění je velmi důležitá, poškození zraku je totiž v případě zeleného zákalu nevratné. „Pokud je glaukom včas rozpoznán a léčen, je možné ve většině případů postižení zraku předcházet. Klíčová je ale prevence. Zpočátku je možné glaukom léčit kapkami, v pokročilejších fázích laserem nebo chirurgicky,“ doplňuje primářka Dospělová. Mezi rizikové faktory vzniku glaukomu patří kromě zvýšeného nitroočního tlaku také vyšší věk pacienta, výskyt onemocnění v rodině, krátkozrakost a některé další choroby, které mohou narušit prokrvení zrakového nervu. Patří k nim například cukrovka, ateroskleroza nebo vysoký krevní tlak. Po celém světě tímto onemocněním trpí asi 60 milionů lidí, přitom asi polovina z nich o své nemoci neví a neléčí se. Preventivní vyšetření je přitom to nejmenší, co pro zdraví svých očí může člověk udělat „Měření nitroočního tlaku je bezbolestné, bezkontaktní a trvá jen chviličku,“ ujišťuje Magdalena Dospělová. Akce se uskuteční 20. března od 8 do 15 hodin v ambulanci Očního oddělení Uherskohradišťské nemocnice v přízemí Centrálního objektu v budově C.