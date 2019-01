Zahrady na všechny způsoby. Žáci umělecké školy vystavují svá díla

Buchlovice – Pohádková, historická či zarostlá zahrada. Takováto a spousta dalších zahradních vyobrazení si budou moct návštěvníci zámeckého parku v Buchlovicích prohlédnout na vlastní oči v tamním areálu bývalé konírny. Výstavu uherskohradišťské Základní umělecké školy mají možnost zhlédnout od 24. července až do konce prázdnin. Díla 37 dětí ve věku od 5 do 17 let jsou rozmístěna do dvou sálů. Tvorbu, kterou žáci za celý rok vytvořili, reprezentují především návrhy, mapy, či různé obměny všemožných zahrad. „Toto téma je mojí velkou osobní radostí, mám doma spousty knížek. Kousek od školy za galerií je jedna velice zajímavá zahrada s malým sadem, jejíž majitele znám a byli vstřícní k myšlence nechat tam děti na dílech pracovat. Roční tvorba vyvrcholila přímo v buchlovickém parku výtvarným plenérem, kdy žáci dva dny tvořili přímo v jeho kulisách,“ zmínila organizátorka a zároveň učitelka Hana Klinkovská. Zájemci mají možnost expozici vidět až do konce prázdnin.