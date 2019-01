Záhadná jízda králů ukáže zájemcům prastarou tradici, moderovat má Jiří Jilík a

Uherské Hradiště – Letní filmová škola přináší mnohé kulturní vyžití, kromě pobytu v městských prostorách však zájemci mohou zavítat i do klidného prostředí kulturně historického areálu Parku Rochus. Zde se totiž v úterý 31. července uskuteční akce s názvem Záhadná jízda králů. „Slovo záhadná je použito proto, že král jede při jízdě v ženských šatech, v obřadním ženském kroji, nesmí mluvit a musí to být panic. Je to zvyk, který přichází z velmi dávných časů a rozklíčovat to, co se podepsalo nad podobou této tradice, proč se to děje, kde má svůj původ, to není jednoduché, není to ukotveno v pramenech,“ vysvětlil spisovatel a publicista Jiří Jilík, který společně s hercem Slováckého divadla Vladimírem Doskočilem provedou návštěvníky folklórním pořadem akce. Ten začne v 19 hodin, představí se zde Vlčnovské búdové umělkyně, Mužský sbor Vlčnov a cimbálová muzika Čardáš. Mimo tento pořad si mohou návštěvníci během celého dne prohlédnout skanzen Parku Rochus s průvodcem. Ve 21.30 začne promítání filmů o jízdě králů, kde lze mimo jiné vidět také film Jízda králů od režiséra Rudolfa Tesáčka z roku 1989. (bla)