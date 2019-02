Za utržené peníze na výlet. Žáci se na jarmarku vynasnaží pokořit loňský rekord

Uherské Hradiště – Mladí a podnikaví. Přesně takto by mohlo znít motto uherskohradišťských školáků, kteří se rozhodli si sami vydělat na školní výlet. Na valentýnském jarmarku, který se uskuteční ve čtvrtek 14. února na uherskohradišťské pobočce České spořitelny od 14.30 hodin tak budou čtvrťáci ze Základní školy UNESCO prodávat valentýnské výrobky, které sami vytvořili. Jarmark je pořádán v návaznosti na absolvování programu Abeceda peněz, který žáky připravil po teoretické stránce. Ti tyto nabyté vědomosti zužitkují v praxi na jarmarku. Pokusí se tak o překonání rekordu z loňska, kdy se žákům z Valašského Meziříčí povedlo za jedno odpoledne vybrat na 23 tisíc korun. Program Abeceda peněz je zaměřen na výuku a interaktivní ukázku toho, jakým způsobem se dá hospodařit s penězi. Do projektu se po celé republice zapojilo už 136 škol a do tajů financí tak bylo zasvěceno bezmála 6100 mladých podnikatelů. (kve)