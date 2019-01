Za turistikou i solidaritou s hradišťskou nemocnicí

Uherské Hradiště – Pro ty z vás, kteří chcete pomoci své kondici a přispět přitom na dobrou věc, přichystala nemocnice v Uherském Hradišti pochod spojený s orientačním závodem pro děti. Na trasu dlouhou deset kilometrů vystartují účastníci v sobotu 22. září ve 14 hodin z nemocničního heliportu. Jejich cílem pak bude ohniště v Kunovskem lese, kde se budou rozdávat odměny pro vítěze a opékat špekáčky. Do orientačního závodu se můžou zapojit děti od šesti do patnácti let, popřípadě i mladší v doprovodu rodičů. Vaší účastí navíc podpoříte dobročinný projekt Rok dítěte. (tul)