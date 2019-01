Za trofejemi loni ulovené zvěře do Nivnice

Nivnice – Stovky trofejí loni ulovené spárkaté zvěře, lišek a jezevců v honitbách na území správního odboru Uherské Hradiště a Uherský Brod zaplaví o víkendu sportovní halu v Nivnici. Zmíněné městské úřady ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Šaranov Nivnice tam uspořádají okresní chovatelskou přehlídku, které předcházelo hodnocení trofejí šestnáctičlennou komisí mysliveckých odborníků. K lákadlům přehlídky bude patřit s hodnotami zlatých medailí devět trofejí muflonů, jedna trofej daňka, tři trofeje srnců a dvě lebky jezevců. Ani jedna z trofejí ulovených jelenů, krále našich lesů, nebyla komisaři oceněna zlatou medailí. Pouze tři jelení trofeje, nikoliv z Chřibů, ale z oblasti Bílých Karpat dosáhly hodnoty bronzových medailí. Do Nivnice se chovatelská přehlídka vrátila po deseti letech. V sobotu budou trofeje k vidění od 8 do 18 hodin, v neděli od 8 do 16 hodin. V neděli od 10 hodin obohatí přehlídku přednáška Pavla Schrerera o chovu srnčí zvěře, hodinu před přednáškou se uskuteční svod psů. (zs)