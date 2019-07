Za tajuplným životem želv na Živou vodu v Modré

Modrá – Mimořádný zážitek slibuje v pátek 2. srpna od 13 do 16.30 hodin v biocentru Živá voda na Modré beseda s mladou bioložkou Hanou Svobodovou, zakladatelkou projektu Chráníme mořské želvy. Návštěvníci odpolední akce se od ní dovědí, jak lze chránit mořské želvy, nádherné tvory, žijící na Zemi více než 110 milionů let. Dnes jim ale hrozí vyhynutí. Třiatřicetiletá Hana Svobodová se ochraně mořských želv věnuje více než 14 let, vede neziskovou organizaci Chráníme mořské želvy v ČR a je donátorkou aktivit zaměřených na přímou ochranu mořských želv v Indonésii. Bioložka Hana působí na severovýchodním Borneu v oblasti Berau v Indonésii jako odborný poradce pro místní organizaci Konservasi Biota Laut Berau, věnující se ochraně mořských želv na osmém nejdůležitějším místě na světě pro karety obrovské. Součástí akce bude výroba šperků z kokosových ořechů a hry pro děti s názvem Malí záchranáři. (zs)