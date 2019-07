Za pohádkovými hrdiny do ostrožského zámku

Uherský Ostroh – Zámecká galerie na ostrožském zámku hostí interaktivní výstavu s názvem Radek Pilař dětem, na které se mohou malí i dospělí návštěvníci seznámit s postavičkami slavného českého ilustrátora a grafika. Uvidí například Rumcajse, Manku a Cipíska. Nechybí ani postavička československého Večerníčka. Expozice v sobě propojuje současné moderní technologie s tradičními prvky. Děti mají také možnost složit si vlastní obrazy ze sklíček přes zpětný projektor. Výstava bude k vidění až do pátku 30. července. Zámecká galerie na ostrožském zámku je během letních prázdnin v měsících červenec a srpen 2019 otevřena od úterý do neděle vždy v době od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin.