Za pivem a tabáčkem do Slováckého muzea

Uherské Hradiště - Od Egypta po Jarošov, tak dlouhý příběh vaření piva vypráví výstava, která vznikla u příležitosti výročí 330 let od založení Jarošovského pivovaru. Začne ve čtvrtek ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Podstatnou část exponátů tvoří soukromá sbírka Milana Špičáka z Jarošova, bývalého pracovníka pivovaru, díky němuž se dochovala řada zajímavých a unikátních předmětů. S popíjením piva v hospodách je neodmyslitelně spjato i kouření tabáku. Muzeum se tedy rozhodlo ukázat rovněž několik desítek dýmek, fajfek a kuřáckých potřeb od 18. do počátku 20. století. Vernisáž začne v 17 hodin, expozice bude k vidění do 23. září.