Za Paměť národa bude možné běžet i v Hradišti

Běh pro Paměť národa, tak se jmenuje akce pod heslem „za všechny, kteří to nevzdali“, premiérově pořádaná v Uherském Hradišti organizátory Post Bellum o. p. s., Gymnáziem Uherské Hradiště a spolkem Staroměští šohajíci, a to v sobotu18. května. Smyslem projektu je připomenout osudy pamětníků z projektu Paměť národa a vybrat finanční prostředky na nafilmování jejich příběhů. Za myšlenkou přenést tuto aktivitu i do srdce Slovácka stojí Drahomír Hlaváč, učitel dějepisu na Gymnáziu Uherské Hradiště. V Uherském Hradišti bude možné Paměť národa podpořit nejen během, ale také například historickou procházkou s průvodcem po dějinách města. Akci doprovodí výstava příběhů Paměti národa od 28. 4. do 19. 5. na Masarykově náměstí a řada vzdělávacích i zábavných aktivit pro děti i dospělé. (hed)