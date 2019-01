Za černou paní, temným přízrakem hradu Buchlova

Buchlov – Pokud zrovna nevíte, co budete dělat o večerech 26. až 27. července, rozhodně si nenechejte ujít 13. ročník Buchlovských nocí s černou paní, jehož pořadatelem budou správa hradu Buchlova spolu s občanským sdružením HB Collegium. Po tři večery, od 19.30 hodin až do půlnoci, vás budou provázet starobylými komnatami středověkého hradu sličné průvodkyně v historických kostýmech. Pro dospělé budou takzvané „nočky“ s černou paní zábavou a romantikou, pro malé děti možná pohádky, strašidla, třeba i slzy, pro starší kluky a holky zase příležitost zůstat vzhůru do půlnoci nebo i déle. „Do historických kostýmů se k hraným pověstem v pevnosti oblékne na 80 účinkujících z různých koutů naší vlasti, zaměstnanců, současných i bývalých průvodců, ale i těch, kteří na hradě vypomáhají při pořádání nejrůznějších akcí,“ poodhalila zákulisí Buchlovických nocí s černou paní Libuše Mikulová, správcová hradního depozitáře. V některých scénkách, které budou tvořit průřez programu za uplynulých 13 let, se představí herci z Karlštejna, pražského Semaforu či Zadní Třebáně. „Noční prohlídky budou začínat každých 15 minut na III. hradním nádvoří. Návštěvníci na nich mohou při scénkách prožívat osudy vznešených obyvatel Buchlova, které písmáci zachytili ve svých pověstech a příbězích. V některé z hradních místností se lidé určitě setkají s černou paní,“ ujistila Libuše Mikulová. Po prohlídce pevnosti si návštěvníci jistě nenechají na prvním hradním nádvoří ujít ohnivou show v podání společenstva meče a ohně Novus Origo z Polné u Jihlavy. (zs)