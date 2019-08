Z kina na palubu Naganského expresu

Spolu s Leteckým muzeem v Kunovicích pořádají Městská kina Uherské Hradiště výstavu „50 LET L-410 Turbolet.“ Od 8. do 28. srpna si budou moci návštěvníci kina Hvězda prohlédnout historii létání nejen v Kunovicích, ale i v celém Československu. Kromě výstavy proběhne v sobotu 10. srpna od 21:00 v areálu Leteckého muzea promítání dvou snímků. První je pozapomenutý, ale unikátní dokument L+K/N2 z roku 1986, který zachycuje podnik LET Kunovice. Druhý snímek je profesionálně natočený dokumentární film Spitfire, který přibližuje historii stejnojmenného legendárního letounu. Na úplný konec akce bude následovat noční prohlídka letadla TU-154M, známého jako Naganský expres.