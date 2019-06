WOW: poklady soukromých kabinetů kuriozit jen ve Hvězdě

Uherskohradišťské kino Hvězda promítne jako jediné kino v Česku unikátní italský dokument „Wunderkammer – WOW – World of Wonders“. Diváci jsou zváni na jinak zcela nepřístupná místa soukromých kabinetů kuriozit po celé Francii, Itálii, Rakousku a Anglii, aby objevili neuvěřitelné! Projekce se koná ve čtvrtek 13. 6. od 18:15. Ne nerozdílně od spletité molekuly je zázrak tvořen pevně spletenými atomy. Jádrem je snaha člověka o zázrak. Wunderkammer (kabinet kuriozit) reprodukuje myšlenku „světa v místnosti“ - v jedné místnosti člověk shromažďuje a ovládá svůj vlastní vesmír. WOW exkluzivně představuje svět moderní sběratelů, kteří sdílejí své příběhy, zkušenosti, cesty a poklady. Kromě toho zkoumá i minulost a přítomnost, a poté co se ponoří do současnosti Wunderkammeru, pokusí se odpovědět, jaké zázraky přinese budoucnost.