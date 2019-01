Výstava na ZŠ UNESCO připomene události Číhošťského zázraku

Uherské Hradiště – Výstavu připomínající osobu římskokatolického faráře Josefa Toufara či okolnosti Číhošťského zázraku mohou od pondělí devátého dubna navštívit zájemci v prostorách uherskohradišťské Základní školy UNESCO. Putovní výstavu zdarma zapůjčilo Muzeum Vysočiny z Havlíčkova Brodu. „Na naší škole děláme výstavy každý rok. Pátera Toufara jsme vybrali, jelikož je to aktuálně velmi diskutované téma. Nedávno se podařilo nalézt jeho ostatky a navíc se připravuje proces jeho blahořečení,“ uvedl ředitel školy Jan Vorba. Účelem výstavy je mimo jiné také podpora výuky žáků vyšších ročníků. Pro ty budou v hodinách dějepisu, občanské výchovy nebo českého jazyka připraveny speciální pracovní listy či filmové dokumenty. Tyto aktivity jsou součástí projektu Po stopách totalitních režimů 20. století. Expozice je instalována na chodbě před kanceláří ředitele školy a přístupná je jak dalším školám, tak široké veřejnosti do devátého května. Podle ředitele stačí když se jednotlivci nahlásí na vrátnici školy, větší skupiny o sobě musí dát vědět dopředu.

Páter Josef Toufar byl na přelomu 40. a 50. let minulého století farářem v Čihošti na Vysočině. Při jedné mši během Toufarova kázání došlo k doposud neobjasněným pohybům oltářního kříže, který zůstal trvale vychýlen. Událost viděly asi dvě desítky farníků, Toufar však nikoliv. Během následné medializace události se celá farnost i samotný kněz dostali do hledáčku komunistické Státní bezpečnosti. Na příkaz samotného prezidenta Gottwalda začalo mohutné vyšetřování s cílem zdiskreditovat římskokatolickou církev a Vatikán. Toufar byl násilím tajně odvezen do věznice ve Valdicích a brutálními metodami nucen k doznání. Na následky nelidského zacházení, psychického i fyzického týraní, ze strany vyšetřovatelů a dozorců zemřel na konci ledna 1950. (mm)