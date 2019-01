Výstava kočárků a panenek zaplní prostory Muzea v Bystřici pod Lopeníkem

Bystřice pod Lopeníkem – Sbírka starožitných kočárků a panenek mnohým připomene jejich dětství. Tuto tematickou prohlídku převážně ze 70. – 80. let minulého století přichystala pro zraky návštěvníků Muzea Ladislava Mahdalová. Kromě historických kočárků můžete nahlédnout i do dřevěných kolébek, vitrín se spoustou hraček a přitom nasát nostalgickou atmosféru lidové architektury. Expozici zahájili místní stylově v retro oblečcích. Vernisáž proběhla za hudebního doprovodu bystřických Heligonkářů v sobotu 1. září. Zájemcům o jedinečnou podívanou bude k dispozici do konce září. (tul)