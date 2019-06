Vyšlápněte si s dětmi Hradišťskými chodníčky

Uherské Hradiště – Hradišťské chodníčky – to je název oblíbené turisticko-soutěžní akce, která je zařazena do projektu Toulavý kočárek 2019, jenž podporuje rodinnou turistiku. Pochodu se proto může zúčastnit kterákoliv rodina s malými dětmi, členové i nečlenové KČT. Hradišťské chodníčky, jejichž pořadatelem je Klub Českých turistů Uherské Hradiště, vstoupí v sobotu od 9 do 10 hodin už do 14. ročníku. Start a cíl je u hradišťského nákupního střediska COOP Dukla, Na Rybníku. S účastnickým listem se rodiny vydají podle mapky po městských chodníčcích. Trasa povede ulicí 1. máje k poště. Pak se odbočí vlevo nahoru k hřišti na stanoviště č. 1. Odtud budou účastníci pokračovat ulicí pplk. Štěrby ke hřbitovu. Stanoviště č. 2 bude na křižovatce po dlážděné cestě ulicí Vinohradskou, stanoviště č. 3 u správní budovy Rochus. Poslední stanoviště bude u kaple sv. Rocha. Na trase bude účastníky z řad dětí čekat celá řada hezkých zážitků, ale také plnění nejrůznějších úkolů, které jim pořadatelé připraví. Za splnění dovednostních úkolů je pořadatelé v cíli, který bude ve 13 hodin u nákupního střediska Dukla, odmění pamětními listy a dárečky. Trasa Hradišťských chodníčků je dlouhá 5500 metrů.

(zs)