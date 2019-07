Vypravte se se svými dětmi do pohádky

Kudlovická dolina – Jako pohádkovou postavičku jste měli v dětství nejraději? A jakou mají vaše ratolesti? Jestliže vás zrovna nenapadá ta nejoblíbenější postavička a vypravíte se v sobotu 20. července na Kudlovickou dolinu, možná ji na tamním hřišti i v přilehlých Panihájích potkáte. Ve 14 hodin si můžete se svými dětmi začít užívat návrat do dětských let při 15. ročníku pohádkového putování s názvem Pojďte s námi do pohádky. Zažít můžete návštěvu strašidelných remízků i lesíku, kde vás může přepadnout loupežník s bambitkou, kanibal ohryzávající kost, ale třeba také čertíci s Luciferem či ježibaba s voňavými perníčky ze své chaloupky. U malého rybníčku vás vyděsí piráti s kanonem, ale také vás převezou na voru po vodní hladině. Na hřišti budou děti i dospělé bavit hasiči se svojí technikou, chybět tam nebude ani koňská show, malování na obličej, skákací hrad a dětská diskotéka.