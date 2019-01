Vlastimil Mahdal vystaví své vize v Uherskohradišťské nemocnici

Uherské Hradiště - Zatímco ještě do konce září trvá jeho výstava v Galerii U Anděla (Interier Group), připravil Vlastimil Mahdal (ročník 1955, žije v Uh. Ostrohu, předtím v Uh. Brodě) další kolekci svých obrazů do Galerie Patro v uherskohradišťské nemocnici. Absolvent Střední umělecko-průmyslové školy v Uh. Hradišti se inspiruje moderními směry výtvarného umění XX. století, pohrává si s jejich poetikou a dokáže je přetvořit do osobitého tvaru a výrazu. Nová kolekce má název „Budoucnost, která je příliš vzdálená" a představí fantazijní vize plné magických souvislostí. Na vernisáži 20. září od 17 hodin zahraje skupina „Je nás moc" a výstava potrvá do konce roku.