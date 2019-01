Vládci noci obsadí potemnělé Slovácké muzeum

Uherské Hradiště – Jak se orientují ve tmě, jak mohou vidět svou potravu? Na tyto a další otázky související s nočními živočichy poskytne odpovědi výstava o nočním životě zvířat Vládci noci. Velký sál zaplnila téměř stovkou preparátů zvířat zasazených do různorodých prostředí a situací odehrávajících se v noci.

Aby návštěvníci něco viděli, musí si zapnout zapůjčené baterky, protože celý prostor je ponořen do téměř dokonalé tmy. „Návštěvník tak sám objevuje, co se ve tmě skrývá. Postupně se dostane do různých koutů lesa, k lidskému obydlí, na dvůr statku, na louku a také k mokřadu,“ popisuje Pavel Portl, kurátor a historik Slováckého muzea.

K vidění budou hlodavci, ptáci, ale i rozměrově větší zvířata, jako je rys

ostrovid, srnec obecný či prase divoké.

„Nabízíme pohled na velké spektrum zvířat od malých krtonožek až po srnce. Samozřejmě nemůžou chybět lišky, kuny, ježci, sovy nebo netopýři, ale jsou tu i méně známá zvířata jako třesavka, kvapník, plch a mnohé další,“ vypočítal autor výstavy.

Její kouzlo dokonale dokreslí zvukové efekty nočního lesa, návštěvníci také zjistí zajímavosti ze života zvířat – třeba kolik bodlin má ježek, kolik kilogramů dokáže sníst hladový vlk nebo jakou rychlostí může létat netopýr.

Výstava původně vznikla v Českém Těšíně, kde ji Pavel Portl navštívil. „Okamžitě jsem věděl, že ji chci dostat do Slováckého muzea. Je zábavná, trochu strašidelná a vizuálně originálně řešená. Navíc poslední výstava s přírodní tematikou se u nás uskutečnila před více než dvaceti lety, a proto si ji návštěvníci jistě zaslouží,“ doplnil historik.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince v 17 hodin, výstava bude možné zhlédnout do 4. března 2018.

K výstavě Vládci noci navíc ve Slováckém muzeu připravili pro děti dobrodružný výukový program Svět nočních zvířat, který vedle samotné prohlídky výstavy nabídne i tvořivé a vědomostní aktivity. Program je připraven pro děti z mateřských škol a žáky prvního i druhého stupně ZŠ. (ms)