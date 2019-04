Velikonoce na zámku v zajetí tulipánů

Buchlovice - Pestrobarevnou podívanou chystají pro návštěvníky a milovníky květin v buchlovickém zámku.

Osmý ročník výstavy s názvem Tulipománie se bude konat od Velkého pátku do Pondělí velikonočního, a to denně od 9 do 16 hodin. Na zámku bude k vidění padesát druhů řezaných tulipánů, včetně oblíbených Rembrandtových. Výstava poodhalí nejen kouzelný svět tulipánů, ale kdy v Nizozemsku začala tulipománie. Prohlídkové místnosti zámku budou o velikonočním víkendu, včetně Pondělí velikonočního, vyzdobeny aranžmá tulipánů.

(zs)