Ve Staroměstské Kovozoo budou tvořit malí i velcí

Staré Město – Pro neposedné ruce dětí i rodičů se nabízí sobotní akce v Kovozoo ve Starém Městě. V areálu REC Group se v sobotu od 10 hodin rozjede společné tvoření ze železa a jiných odpadních materiálů, které by jinak zůstaly ležet ladem bez využití. Spojení příjemného s užitečným bude náplní kreativity návštěvníků, kteří se 22. září přidají do víru dění. Můžete si tak svařit vlastní zvířátko, zavítat do ručních dílniček, zhlédnout ukázku řemesel nebo si nechat pomalovat obličej. K tomu si děti můžou zadovádět na skákacím hradu, povozit se na poníkovi nebo si zaskákat na trampolíně. Pro mlsouny se bude prodávat cukrová vata, trdelníky, frgály, bramborové spirálky či pochoutky z grilu. To vše do 16 hodiny za cenu 120 korun pro dospělé, pro děti do 15 let za 90 korun. Bezplatně pak pro nejmenší do tří let. (tul)