Ve šlépějích stodesetileté tradice Orla

Velehrad, Modrá – Letošní rok se nese ve znamení oslav 110. výročí vzniku tělovýchovné organizace Orel. Jubileum si jeho členové připomenou v neděli 19. května v poutním Velehradě a Archeologickém skanzenu na Modré. Velkolepé orelské oslavy začnou v 9 hodin setkáním a položením květin u hrobu Mons. Jana Šrámka na velehradském hřbitově. Po projevu starosty Orla Stanislava Juránka, státní a orelské hymně odejde průvod s historickými prapory a dechovou do Modré, kde se v 11 hodin uskuteční mše svatá. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá ve velehradské bazilice, a to od 10 hodin. Odpolední program začne vystoupením hostů a udělením vyznamenání. V bohatém doprovodném kulturním programu, který budou zajišťovat orelské župy a jednoty, si na své přijdou nejen dospělí, ale i děti. Ve skanzenu bude k pohodové atmosféře vyhrávat dechovka i cimbálovka, k vidění tam bude také výstava 110 let Orla.