Uherské Hradiště – I letos se Slovácké muzeum promění na tři dny v místo, kde načerpáte všemi smysly vánoční pohodu a atmosféru. Přizvaní lidoví tvůrci se určitě postarají o předčasnou vánoční nadílku. Vánoce ve Slováckém muzeu startují v pondělí 17. prosince a radost budou nadělovat do středy 19. prosince, vždy od 8.15 do 15 hodin.

Každý den prozáří přízemní část muzea hned několik tvůrců. Postupně bude veřejnost seznámena s výrobou vánočních ozdob ze slámy a perliček, výrobou dřevěných forem na perník a svíček ze včelího vosku. „Návštěvníci a stejně tak i žáci MŠ, ZŠ, SŠ se mohou těšit na podívanou, kterou zvládají naši spoluobčané. Na vlastní oči mohou pozorovat šikovné prsty Františky Snopkové, která vyrábí betlémy z kukuřičného šustí. Jak se zdobí vánoční svíce, předvede Iveta Lagová a práci s tradičním vizovickým pečivem ukáže Eva Oškerová,“ prozradil Pavel Princ ze Slováckého muzea.

Každý den program obohatí cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Chybět nebudou ani tvořivé dílny pro děti MŠ a ZŠ, při kterých se žáci mohou zapojit do inspirativních tvůrčích dílen a z muzea si odnést vlastní ozdobu nebo dáreček pro své blízké. (poh)