Vandráci budou o zážitcích z cest vyprávět Uherském Hradišti

Uherské Hradiště – Vandráci, jak si říkají známí herci Pavel Liška, Honza Révai a kameraman Hynek Bernard, dorazí v pátek do uherskohradišťského Kina Hvězda, kde budou vyprávět o svém tří měsíčním vandrování po Střední Americe. Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy a zažít i nečekané. V rámci cestopisného večera se v Uherském Hradišti podělí ve svými zážitky a představí i to, co se nevešlo do jejich zábavného pořadu. Začátek akce bude v 17 hodin a po skončení besedy budou mít návštěvníci prostor pro dotazy a chybět nebude ani autogramiáda.