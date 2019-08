V Uherském Ostrohu čeká na děti prázdninový workshop

Děti, kterým se líbily postavičky a unikátní style Radka Pilaře na výstavě v uherkostrožském zámku, se mají toto úterý na co těšit. Kromě stálých interaktivních prvků, jakými jsou tablety, kinect nebo magnetická stěna, si budou moci samy vyzkoušet, jaké je to vytvářet animace. V zámecké galerii se od 13:00 do 17:00 budou moci děti v rámci workshopu pod vedením zkušeného animátora blíže seznámit s fantastickým světem animace. Workshop je pro děti od 5 do 9 let.