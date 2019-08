V Uherském Brodě si děti užijí pohádkové odpoledne

To, že se prázdniny blíží ke konci neznamená, že si děti zbývající dny nemůžou užít. Proto je knihovna Františka Kožíka zve do Hvězdárny v Uherském Brodě, na Pohádky pod oblohou. Čeká tam na ně sousta zábavy, jako malování na obličej, tvarování balónků, nebo pozorovaní hvězdářským dalekohledem. To ale není všechno! Kromě toho se dětem představí Divadlo z Truhlic se svým vystoupením O stolování a draví ptáci ze Stanice ochrany fauny v Hluku. Protože bude součástí hravého odpoledne i opékání špekáčků, měli by si děti s sebou vzít špekáčky, karimatky a něco dobrého na zub. Jen nesmí pršet, jinak z celé akce nic nebude. Akce proběhne 21.srpna od 16 hodin.