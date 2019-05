Lidové tance se budou učit v Brodě

Uherský Brod – Folkloristi a milovníci lidových písní a tanců, kteří nemají možnost se sami naučit jednotlivé taneční kroky, se mohou těšit na folklorní semináře. Ty startují v pondělí 13. května v 18 hodin tanci z Moravských Kopanic pod vedením Marie Rapantové z folklorního souboru Kopaničár. Následovat budou další tři taneční semináře. Jejich výuku vezmou do svých rukou lektoři ze slováckého regionu a učit budou unikátní a archaickou podobu tanců, aby tak pomohli k udržení jedinečné slovácké kultury. Po celé tančení bude hrát hudecká muzika Kopaničár. Všechny semináře jsou plánovány do atria Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, v případě nepříznivého počasí budou ale přesunuty do tamní základní umělecké školy.