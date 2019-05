V Uherském Brodě bude další Férová snídaně

Uherský Brod – Další ročník piknikového happeningu „Férová snídaně“ se uskuteční v uherskobrodském kině Máj. Cílem akce je uspořádat na podporu pěstitelů piknik, kterým chtějí lidé v Česku ukázat, že se zajímají o životy pěstitelů v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti mají za své kakao, kávu nebo banány díky zapojení do fairtradových družstev lepší výkupní ceny, pěstují šetrněji k životnímu prostředí a jejich děti se mohou vzdělávat. I letos se do přípravy akce, která se bude konat v sobotu 11. května od 9 do 11 hodin, zapojili studenti a učitelé z tamního gymnázia.