V muzeu uvaří recepty ze starých kuchařek

Uherské Hradiště – Ochutnat jídla, která se vařila v 19. století a v první polovině dvacátého, mohou přijít zájemci v sobotu do Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Další pokračování cyklu Vaříme v muzeu, které začne 9.00 a potrvá do 12.00, se zaměří na jídla ze starých kuchařek. "Je libo zákusek podle Magdaleny Dobromily Rettigové, která vydala svou první Domácí kuchařku v roce 1826 nebo výběr z receptů, které radily Mladé hospodyňce v domácnosti, jak sobě počínati má, aby své i manželovy spokojenosti došla z roku 1863, či recept z proslulé kuchařské knihy Marie Sandtnerové z roku 1924? To ale není vše, co muzeum v sobotu nabídne. Příchozí se mohou zúčastnit knihvazačského workshopu. "Pokud si přinesete drobné muzejní receptáře, můžete si je sami svázat v originální domácí kuchařku," prozradil mluvčí Slováckého muzea Pavel Princ. (bm)