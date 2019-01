V Kunovicích se poprvé setkají králové z Tříkrálové sbírky

Kunovice – Premiérového odpoledne plného her, zábavních pořadů pro děti a setkání účastníků dobročinné Tříkrálové sbírky se dočkají v kunovském Areálu jízdy králů v sobotu 15. září. Na akci nazvané “Staň se králem“ se mohou návštěvníci také zaregistrovat do dobrovolných skupin obcházející domy na nový rok nebo si vytvořit korunku a zapojit se tak do pokusu o zápis do knihy rekordů.

„Chtěli jsme v mezidobí sbírky připomenout veřejnosti, proč se vlastně na nový rok chodí a také dodatečně odměnit ty děti, které letos v lednu vyšly do ulic,“ sdělila pastorační asistentka oblastní charity Hana Brigita Reichsfeld.

Setkání minulých, ale i budoucích koledníků doprovodí od druhé hodiny odpolední hudební rodina Pavelkova, skupina Kotloši či moderovaným slovem David Vacke ze Slováckého divadla.