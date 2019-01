V Kudlovicích budu vybírat nejlepší likér a štrúdl

Kudlovice - Ochutnat domácí likéry a domácí štrúdly budou moct v sobotu ochutnat všichni, kdo odpoledne přijdou do kulturního domu v Kudlovicích. Zapsat své vzorky do druhého ročníku soutěže mohou zájemci ve 13.30, pro veřejnost je začátek naplánovaný na 14.00. Hodnotit jednotlivé vzorky budou sami návštěvníci. Kdo bude chtít soutěžit v likérech, musí na místo přinést láhev o minimálním objemu 0,3 litru, soutěžící pekaři by měli přinést dvě nohavice sladkého nebo slaného štrúdlu. Od 16.00 se příchozí mohou těšit na divadelní představení nazvané Dědeček aneb Musíme tam všichni. K ochutnávání bude hrát hudba. (bm)