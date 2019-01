V Kovozoo ve Starém Městě přibudou díky dětem nová zvířata

Staré Město – O nové zvířecí obyvatele by se mohlo v sobotu rozrůst díky dětem Kovozoo v areálu společnosti Rec Group Staré Město. Kluci a holky si tam v rámci akce nesoucí název Děti a Kovozoo mohou od deseti do šestnácti hodin vyrobit zvířátko nejen z kovového odpadu a zasoutěžit si tak o hodnotné ceny. Děti mohou vyrábět nejrůznější zvířata z odpadních materiálů, jakými jsou kov, dřevo nebo elektroodpad. V rámci tvořivé akce si mohou děti prohlédnout zvenčí i zevnitř obrněný obojživelný transportér 8x8, který byl vyvinut v 60. letech minulého století v Československu a Polsku. Zmíněné „ótéčko“ bylo ve své době nejlepším transportérem svého druhu a bylo úspěšně exportováno do různých zemí světa. Malí i dospělí návštěvníci mohou nakouknout do zpřístupněné pražské tramvaje, recovského doubledeckeru a party vagonu. Akce se uskuteční za každého počasí.

(zs)