V Kovozoo Staré Město oslaví Den Země. Co vás tam čeká?

Staré Město – Ačkoliv Den Země sice připadl na úterý 22. dubna, v Kovozoo Staré Město jej budou

slavit až v sobotu 27. dubna od 11 do 19 hodin, a to 12. ročníkem tradiční akce, jejímž mottem je ekologická výchova nové generace. Pokud do kovozoo zamíříte, čeká vás tam nepřeberné množství zábavy. Zajisté si každý z bohaté programové nabídky vybere něco zajímavého, stačí tedy přijmout pozvání pořadatelů z kovozoo a akce se zúčastnit. Oslavy bude doprovázet tradiční jarmark. Pozornost návštěvníků bude kromě jiného upřena na dovedné ruce šikovných kovářů a svářečů, festival stavebnic IQ Play, křest velryby – nového kovového zvířete, mobilní planetárium, naučnou stezku Zachraňme planetu či ekoolympiádu. Děti i dospělé bude bavit dětská skupina Čiperkové, kapela Telegraf, Kumpáni rock – pop, Tabák Kabát revival, folklorní soubor Dolinečka II a kouzelník Mišuge. Lákadlem bude maják Šrotík a dvacetimetrová loď Naděje se třemi stěžněmi, na níž se můžete setkat s piráty. Vstupné: vysloužilý elektrospotřebič, osoba rovná se 50procentní sleva na vstupném. Děti do 3 let budou mít na akci vstup zdarma