V Huštěnovicích budou presovat jablečný mošt

Huštěnovice – Pokud nevíte, co se sobotním odpolednem, zamíříte do Huštěnovic. Před tamním muzeem se od 14 hodin uskuteční 7. ročník moštování ovoce s koštem burčáku. Příjemnou a hřejivou náladu akce, nad níž převzal záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman, bude dotvářet vystoupení dětského folklorního souboru Marenka, dětí z huštěnovické základní a mateřské školy a ženský pěvecký sbor Plkotnice ze Suché Loze. Stejně jako v minulých letech nebude chybět ani mošt, který budou zahrádkáři obce presovat z jablek před zraky diváků. Pořadatelé se postarají i o žaludky návštěvníků. Uvaří jim chutný hovězí guláš. Děti a dospělí si mohou vyzkoušet jízdu na vozíku Segwey, simulátor rodeo býka, ale také se zúčastnit soutěže v dojení krávy. Při klání si z jejího vemene nenadojí domácí mléko plné smetany, ale jen voda. Protože půjde o pouhou atrapu krávy, musí pořadatelé do jejího těla vodu nalít, aby se mohlo v dojení soutěžit. Před muzeem bude výstava zemědělské techniky, ukázka canisterapie s trpasličími jezevčíky nebo projížďka na koních. (zs)