V Hradišti připravují pro děti velkolepý sportovní den

Uherské Hradiště – Doslova sportovní velmocí se v sobotu 12. května stane město Uherské Hradiště. Ten den se totiž od 10 do 18 hodin na místním atletickém či fotbalovém stadionu i víceúčelových hříštích uskuteční Dětský sportovní den. Všechny tyto areály budou otevřeny široké veřejnosti a nabídnou nejrůznější druhy sportu pro děti všech věkových kategorií. Podle organizátorů je cílem ukázat dětem možnosti, jak smysluplně trávit volný čas. Na fotbalovém stadionu se ten den uskuteční kvalifikační fotbalový turnaj v kategorii U 10 o postup na světový turnaj Champions Trophy. V metropoli Slovácka se představí téměř 300 dětí z českých i slovenských klubů. Nebude chybět domácí 1. FC Slovácko, FC Fastav Zlín, AC Sparta Praha, Viktoria Plzeň a další. V rámci turnaje je plánována také autogramiáda fotbalových a hokejových hvězd. Na atletickém stadionu proběhne den otevřených dveří spojený s náborem do klubu. Zájemci si mohou vyzkoušet různé disciplíny a zúčastnit se atletického čtyřboje o ceny. Podobný program, zahrnující soutěže či nábory do klubů si připraví také tenisté, volejbalisté, hokejisté, nebo kick boxeři. Kromě sportu nebude chybět ani zábava a občerstvení. Děti se mohou těšit na vystoupení kouzelníka, bublinovou dílnu, skákací hrad, lukostřelbu a další, pro starší a dospělé budou připravena například vozítka segway. (mm)