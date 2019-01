V Cafe Portal o sovětské okupaci v české paměti

Uherské Hradsiště - Hlouběji se zamyslet nad sovětskou okupací v roce 1968 budou mít možnost ti, kteří v úterý 16. října v 18 hodin zavítají na besedu do literární kavárny Cafe Portal v Uherském Hradišti. Rozhovory s pamětníky významných událostí 20. století, které natáčejí redaktoři občanského sdružení Post Bellum už 15 let, tam bude presentovat a komentovat jeden z autorů těchto interview Adam Drda. Tento novinář a dokumentarista je spolupracovníkem Revolver Revue a redaktorem rozhlasového pořadu Příběhy 20. století. Pořad je součástí připomenutí oslav 100 let od vzniku Československa a tematicky se provazuje s aktuální instalací fotografického souboru Bloudění mezi srpnem 1968 a listopadem 1989 kurátorky Dany Kyndrové a menší výstavou dobových dokumentů a fotografií v kavárně s názvem Uherské Hradiště, srpen 1968 v kině Hvězda.