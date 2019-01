V brodském muzeu se připravují na Dny Komenského, podílejí se také na výstavě v

Uherský Brod – Již posedmé vypuknou ve středu 21. března v Uherském Brodě Dny Komenského. Pracovníci muzea lákají na osvědčený program i řadu novinek. „Asi největší z nich je Divadlo Víti Marčíka s názvem Labyrint světa. Bude to takový umělecký vrchol letošních dnů,“ uvedl mluvčí Muzea Jana Amose Komenského Aleš Kapsa k akci, která je v plánována na sobotní večer. Na pátek 23. připravili stejně jako minulý rok přednášku Komenského katedra. V rámci ní letos vystoupí komeniolog Pavel Floss s tématem Komenského program nápravy lidských věcí a dnešek. „Jako každý rok v programu nechybí jakási recesivní a humorná akce. Jedná se výstup Tři bratři Komenští v podání vedoucího brodských šermířů Bronislava Haluzy, který chystáme na pátek,“ přiblížil další z událostí Aleš Kapsa. Návštěvníkům doporučuje navštívit komponovaný program Z lavic do života. Ten pořádá již ve středu tamní kavárna Café klub. Školou povinní se mohou do muzea vypravit na Úžasné divadlo fyziky nebo se zúčastnit edukačního programu Po stopách Komenského. Již tradičně se uskuteční v sobotu také bohoslužba v brodském chrámu Mistra Jana Husa.

Odkaz Učitele národů je silný také v nizozemském Naardenu. Ve čtvrtek 15. března tam v Komenského muzeu za přítomnosti velvyslanců Česka a Slovenska v Nizozemí slavnostně otevřeli tři výstavy přibližující vztah odkazu J. A. Komenského a vzniku naší republiky v roce 1918. První výstava nese název Odkaz J. A. Komenského – zrození Československa a představuje důležité momenty minulého století. Brodské muzeum tam podle Aleše Kapsy zapůjčilo například uniformu legionáře či některé obrazy. Ve stejný den otevřeli i putovní expozici Tisíciletá tradice české měny, která přibližuje vzácné české mince od 10. století do současnosti. Spolu s ní mohou návštěvníci tamějšího muzea navštívit i třetí výstavu Měna doby Komenského. Všechny tři budou v Naardenu k vidění až do 28. října. (mm)