V Břestku budou v neděli rozsvěcovat dýně

Břestek – Po nedávném tradičním vaření a lízání povidel a následném šlapání zelí dívčími nožkami uspořádají v neděli od 16 hodin ve víceúčelové sportovní hale v Břestku tradiční akci s názvem Rozsvěcování dýní. Uspořádá ji tamní Spolek pro udržení tradic (SUT). Dýně a dlabací náčiní, řezbářská nádobíčka i obyčejné nože nebo naběračky si musí zájemci o akci přinést do sportovní haly s sebou. Děti i dospělí se mohou zapojit do soutěže o nejnápaditější výtvor z čerstvě sklizených dýňových plodů roztodivných tvarů a barev. Po dvouhodinové dlabací akci do nebohé zeleniny světla v sále sportovní haly pohasnou a žlutosvit dýňových výtvorů okouzlí všechny účastníky akce i porotu. Proběhne volba nejkrásnější dýně, předání cen a poté rej masek. (zs)