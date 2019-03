Unikátní legionářské vagony navštíví Uherské Hradiště

Uherské Hradiště – Pojízdné legionářské muzeum na kolejích, Legiovlak, na své pouti po České republice zavítá i do Uherského Hradiště, kde bude k vidění od 23. do 28. dubna. Souprava připomene sto let od bojů československých legií za samostatný stát. Expozice replik legionářských vagonů poukazuje na vznik Československé republiky, první léta jejího života a odvaze legionářů i po skončení první světové války.

„Návštěva Legiovlaku je ideální příležitostí, jak si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká tajemník projektu Jiří Charfreitag. Návštěvníci si mohou vlak prohlédnout každý všední den od 8 do 18 hodin, o víkendu pak v čase od 9 do 19 hodin. Zájemci o komentované prohlídky s průvodcem pak mohou přijít každý den od 14 hodin, prohlídky se budou opakovat v hodinových intervalech.

Souprava historických vagonů projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko. Vlak zastaví celkově na 35 místech. Do Uherského Hradiště zamíří z nedalekého Holešova. Historická souprava se skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, které věrně odpovídají dobovým reáliím z období legionářského života. (kh)