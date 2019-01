Umělecké i užitkové sklo a symbolické obrazy představí výstava Stanislava Žampac

Uherské Hradiště – Výstava obrazů a sklářských výrobků Stanislava Žampacha otevře své dveře tento pátek 7. září. Vernisáž, která začne v 17 hodin v Divadelní galerii v Uherském Hradišti, představí užitkové i umělecké sklo, novinky jako skleněné akvárium s mořskými vlnami a rybami s korálem či klasickou techniku Žampachova ateliéru, reliéfní pískování. Zároveň budou mít návštěvníci možnost nahlédnout pod roušku umělcových obrazů. „Půjde hlavně o novinky z tohoto roku rámované v hliníkových rámech. Používám totiž jako součást obrazu plátkové kovy jako stříbro, měď či zlato a tyto rámy se k tomu hodí,“ sdělil autor a pořadatel výstavy Stanislav Žampach. Co se týče tématu obrazů, nejde podle autora o nic konkrétního. „Vidím v tom spíš takovou symboliku svobody, rovnosti, nezávislosti, takový můj vnitřní svět,“ dodal umělec. Do jeho ateliéru také nedávno zavítala Česká televize se svým pořadem Toulavá kamera, která se seriálem Rodinné stříbro snažila přiblížit rodinné firmy v regionech předávané z generace na generaci. „Natáčení bylo velmi příjemné, prožili jsme vlastně celý den v ateliéru. Byl z toho pak sice jen několika minutový výňatek, což byla škoda, ale byl to dobrý zážitek,“ dodal Stanislav Žampach. Pořad mohou zájemci zhlédnout na internetu, premiéru v televizi měl na konci července. (bla)