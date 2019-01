Umělci se sjedou na hrad Cimburk

Koryčany – Historické kostýmy, řemesla nebo umění. To vše mohou zažít návštěvníci již tradičního setkání umělců a řemeslníků na hradě Cimburk. Akce nesoucí název Den múz se letos koná v sobotu 4. srpna od 14 hodin a ukáže nespočet uměleckých děl a řemesel. V rámci soboty se uskuteční také módní přehlídka Jany Ševčík. Pro účastníky čeká také hudební program v podobě kapel Helemese a Deloraine. Vstupné na událost činí pro dospělé 150, pro děti od 6 do 15 let pak 100 korun. Zájemci mají možnost přespat na hradě ve vlastním stanu. (kve)