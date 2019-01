Ukáží dosud nevystavená díla Vladislava Vaculky

Slovácko – Jedinečná výstava významného hradišťského výtvarníka Vladislava Vaculky bude v pátek 22. září zahájena v Radniční galerii v Kyjově. „Díla, která návštěvníci uvidí, ještě nebyla nikdy vystavena. Zajímavostí jistě bude samizdatové vydání sbírky básní Jana Skácela, kvůli kterému byl Vaculka vyslýchán a zemřel,“ uvedl jeden z organizátorů výstavy Tomáš Sedláček.

Jeho dědeček, významný kyjovský rodák Otakar Krojzl, byl velkým přítelem a podporovatelem Vladislava Vaculky i jeho ženy Idy. Vystavená díla pochází z jeho původní sbírky.

„Vzhledem k tomu, že Galerie Slováckého muzea na nás neměla kontakt, nebyla díla vystavena v rámci velké výstavy Vladislava Vaculky ke 100. výročí jeho narození před třemi lety v Uherském Hradišti,“ vysvětlil Tomáš Sedláček.

Vernisáž se uskuteční v pátek 22. září v 17 hodin, výstava Vladislav Vaculka v Kyjově, na které budou připomenuty i drobné detaily ze života v době 60 a 70 letech a ukázky z korespondence, potrvá do 6. října letošního roku.

Vladislav Vaculka (3. 1. 1914 v Jarošově - 27. 9. 1977 v Uh. Hradišti) byl český malíř, grafik, sochař, zabýval se také šperkem, tapiserií či keramikou. Jeho manželkou byla malířka a sochařka Ida Vaculková. Častými motivy jeho děl byly lidové tradice Moravského Slovácka. Od roku 1969 až do odchodu do důchodu v roce 1974 vyučoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. V roce 1970 začal umělecky spolupracovat s akademickým sochařem Otmarem Olivou, který patřil k jeho žákům.