Uherský Ostroh pořádá výstavu k osmdesátinám výtvarníka Zdeňka Hudečka

Uherský Ostroh – Retrospektivní výstavu, která představí průřez celoživotní tvorbou připravuje Uherský Ostroh k životnímu jubileu výtvarníka a grafika Zdeňka Hudečka. Ten v lednu 2018 oslaví 80 let.

Vernisáž jeho velkolepě připravované výstavy se uskuteční v neděli 3. prosince v 16.00 v Zámecké galerii na zámku v Uherském Ostrohu, kde budou malířova nejlepší díla vystavena až do neděle 21. ledna 2018. Celou vernisáží bude přítomné provázet Dáda Klementová, jejíž zhudebněné verše básníků Jana Skácela a Milana Rúfuse zazní ve stejný den také na připravovaném koncertu. Ten bude navazovat na program vernisáže a začne v 18.00 v koncertním sále na ostrožském zámku. Zdeněk Hudeček se orientuje především do imaginárních poloh snů a představ, známé jsou i jeho obrazy s folklorní tematikou. (bm)