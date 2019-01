Uherskobrodský výtvarník opět vystaví své obrazy v restauraci

Uherský Brod - Svou třetí výstavu v restauraci Balkán v Uherském Brodě zahájí tamní výtvarník Vlastimil Mahdal na konci listopadu. V neděli 26. listopadu od 16 hodin mohou zájemci poprvé zhlédnout jeho díla na vernisáži. „Vystavovat budu asi třicet obrazů, které jsem namaloval akrylem a kombinovanými technikami. Mou inspirací jsou motivy z kosmu, mé sny a fantazie. Jsem v důchodu, takže maluji jen pro radost, a ne pro peníze. Důležité je, aby se líbily mě a přátelům,“ vysvětlil dvaašedesátiletý výtvarník. Tvorbě se věnuje každodenně. I díky odpočinku jsou jeho díla veselejší a abstraktnější. Na netradičním místě vystavuje rád. „Na vernisáž lidi do galerie přijdou, samostatně na výstavu za týden přijdou tři návštěvníci. Do restaurace chodí víc lidí, takže je mohu zaujmout. Z Balkánu jsme udělali takové miniaturní kulturní centrum,“ řekl nadšeně výtvarník. Na vernisáži možná vystoupí s kapelou Country beat Fénix, kterou spoluzakládal. Kvůli svému věku loni z kapely vystoupil. Obrazy si návštěvníci mohou zakoupit. Výstava potrvá do konce února příštího roku. Na Vladimíra Mahdala následně naváže svou výstavou umělec František Sovák. (mvh)