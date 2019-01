Uherskobrodský dům kultury rozezní hity Beatles

Uherský Brod – Fanoušci legendární skupiny The Beatles by měli zbystřit. V uherskobrodském domě kultury vystoupí v úterý 27. března od 19 hodin slovenská revivalová kapela The Backwards, která se snaží stylem hudby co nejvíce připodobnit slavné kapele z Liverpoolu. Revivalová skupina se představí s pásmem písní nazvaným Love songs, posluchači se tak mohou těšit na více i méně známé milostné hity slavné britské kapely. Pořadatelé slibují nevšední zážitek, jelikož The Backwards dbají na vystoupeních nejen na hudební stránku, ale také na svoji vizáž, rozestavení scény či používání hudebních nástrojů stejných značek, na které hráli i proslulí Brouci. Vstupenky lze zakoupit v městské galerii na Panském domě, nebo na webových stránkách domu kultury. (mm)